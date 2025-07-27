Бочаров: обломки дрона ВСУ нарушили работу железной дороги под Волгоградом
Обломки украинского дрона нарушили электроснабжение контактной сети железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Градоначальник отметил, что атака беспилотников на Волгоградскую область была отражена успешно. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.
На месте падения обломков на ЖД пути работают специалисты оперативных и ремонтных служб для ликвидации последствий инцидента. Вместе с ними повреждения устраняют сотрудники РЖД. На данный момент ведется уточнение характера повреждений.
На фоне этого стало известно о введении ограничений в аэропорту Волгограда. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов.
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