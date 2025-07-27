Бочаров: обломки дрона ВСУ нарушили работу железной дороги под Волгоградом

27 июля 2025, 01:25

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Обломки украинского дрона нарушили электроснабжение контактной сети железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.