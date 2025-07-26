Российские военные сбросили ФАБ на дезертиров ВСУ

26 июля 2025, 16:59

ТАСС: ВС РФ ударом ФАБ уничтожили в Днепропетровской области сбежавший взвод ВСУ

Фото: iStock/zabelin

Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирован ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.