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Российские военные сбросили ФАБ на дезертиров ВСУ

ТАСС: ВС РФ ударом ФАБ уничтожили в Днепропетровской области сбежавший взвод ВСУ
Фото: iStock/zabelin

Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирован ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



Дезертировавшее подразделение противника было поражено управляемой авиабомбой (ФАБ) после того, как его перемещение зафиксировали в районе Новоселовки. В результате удара взвод ВСУ был уничтожен.

Минобороны России эту информацию в настоящее время не прокомментировало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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