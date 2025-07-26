Российские военные сбросили ФАБ на дезертиров ВСУ
Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирован ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Дезертировавшее подразделение противника было поражено управляемой авиабомбой (ФАБ) после того, как его перемещение зафиксировали в районе Новоселовки. В результате удара взвод ВСУ был уничтожен.
Минобороны России эту информацию в настоящее время не прокомментировало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: