В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи

26 июля 2025, 23:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Запорожской области украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.





В результате атаки пострадали пациентка и водитель автомобиля. Происшествие случилось в селе Скельки Васильевского муниципального округа.





«Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — передает Балицкий.