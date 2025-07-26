В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи
В Запорожской области украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
В результате атаки пострадали пациентка и водитель автомобиля. Происшествие случилось в селе Скельки Васильевского муниципального округа.
«Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — передает Балицкий.
Губернатор отметил, что пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что украинский дрон нанес удар по по жилому сектору Горловки в ДНР.