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В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Запорожской области украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.



В результате атаки пострадали пациентка и водитель автомобиля. Происшествие случилось в селе Скельки Васильевского муниципального округа.

«Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — передает Балицкий.

Губернатор отметил, что пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что украинский дрон нанес удар по по жилому сектору Горловки в ДНР.
Иван Мусатов

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