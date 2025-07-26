«Не беспилотники»: Ветеран армии США назвал главное оружие России для господства в воздухе

26 июля 2025, 18:16

Станислав Крапивник заявил, что беспилотники не смогут заменить самолёты на фронте

Фото: Istock/TebNad

Ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник заявил, что активно используемые сегодня беспилотные летательные аппараты никак не смогут заменить полноценные самолёты. Об этом Крапивник сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».





Военнослужащий отметил, что Россия для завоевания господства в воздухе должна использовать самолёты Су и МиГ.

«Беспилотники несут относительно небольшую боевую часть. Да, они массово летают во фронтовой полосе. Но они не заменят нормальный боевой истребитель. Или самолёт класса МиГ-31, несущий гиперзвук — ракету «Кинжал». Есть платформа «Сухого», которая предназначена «для завоевания превосходства в воздухе», — высказался Крапивник.