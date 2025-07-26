«Не беспилотники»: Ветеран армии США назвал главное оружие России для господства в воздухе
Станислав Крапивник заявил, что беспилотники не смогут заменить самолёты на фронте
Ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник заявил, что активно используемые сегодня беспилотные летательные аппараты никак не смогут заменить полноценные самолёты. Об этом Крапивник сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».
Военнослужащий отметил, что Россия для завоевания господства в воздухе должна использовать самолёты Су и МиГ.
«Беспилотники несут относительно небольшую боевую часть. Да, они массово летают во фронтовой полосе. Но они не заменят нормальный боевой истребитель. Или самолёт класса МиГ-31, несущий гиперзвук — ракету «Кинжал». Есть платформа «Сухого», которая предназначена «для завоевания превосходства в воздухе», — высказался Крапивник.Следует отметить, что ранее в США назвали лучший российский истребитель, за которым иностранцы буквально выстроились в очередь. По информации американского журнала The National Interest, лучшим боевым самолётом в составе Воздушно-космических сил РФ является Су-35С.