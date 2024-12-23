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«Украинский легион», который формируются в Польше, распределят по разным соединениям армии Украины (ВСУ). Об этом объявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, сообщило ТАСС.
Василий Боднар обратил внимание, что те, кто записался в «легион», будут распределяться в разные воинские части. При том базовая военная подготовка проводится в Польше.
Посол Украины в Варшаве подчеркнул, что распределение проходит в зависимости от специализации военнослужащих.
«Украинский легион» — военное формирование из числа украинских граждан, которые проживают в Польше. 8 июля во время визита в Варшаву глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о его создании.
Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса.
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Посол Украины в Варшаве подчеркнул, что распределение проходит в зависимости от специализации военнослужащих.
«Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — отметил Василий Боднар.
«Украинский легион» — военное формирование из числа украинских граждан, которые проживают в Польше. 8 июля во время визита в Варшаву глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о его создании.
Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса.
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Ольга Енгалычева