Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный

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Украинский военнопленный Анатолий Старцев рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. Видео с рассказом пленного военного публикует Минобороны России.
По его словам, эту историю он услышал во время прохождения обучения. Военный лет 30-ти покинул свою позицию в тот момент, когда российские войска шли штурмом. Командование задержало его и расстреляло, а в документах написало, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Получается «сам себе в затылок выстрелил», отметил боец.
Также Старцев уточнил, что это произошло в ЛНР. В этом же районе он сам сдался в плен.
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Анастасия Чинкова