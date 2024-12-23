«Психологи работают»: стало известно, как обрабатывают украинских солдат перед боем

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Психологи настраивают мобилизованных украинских солдат против российских военных. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Старцев, его слова приводит ТАСС.
«Часто с нами общались психологи, настраивали на определенное поведение, отношение к русским. Рассказывали, что ни в коем случае нельзя сдаваться в плен, даже если где-то столкнемся — не общаться с русскими военными», — рассказал пленный.
По его словам, психологи перед солдатами ВСУ ставили задачу при первой же возможности убивать русских.
Он также рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием.
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Элина Позднякова