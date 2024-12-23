«Психологи работают»: стало известно, как обрабатывают украинских солдат перед боем

Наёмника из Литвы будут заочно судить в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса. Он принимал участие в боевых действиях против России на стороне Украины.



Как установили следователи, Глазаускас приехал на Украину из Польши в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений ВСУ в качестве наёмника. Размер полученного им вознаграждения за это время эквивалентен 2,2 миллиона рублей.



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Следком



СК:

Как сообщил в пресс-службе ведомства, уроженец прибалтийской республики заочно обвиняется в преступлении, предусмотренном статьёй 359 УК РФ («Наёмничество»). Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Литовец объявлен в международный розыск.Как установили следователи, Глазаускас приехал на Украину из Польши в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений ВСУ в качестве наёмника. Размер полученного им вознаграждения за это время эквивалентен 2,2 миллиона рублей.Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУСледком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из ДанииСК: наёмник из Бразилии подозревается в убийстве российских военнопленных Александр Бойцов Следите за нашими новостями

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