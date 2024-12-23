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Новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством. Такое заявление сделал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой», — сказал Рогов.
Он добавил, что украинское командование продолжает переводить на данное направление все новые резервы в надежде прорвать линии обороны ВС РФ в районе Каменского, однако все эти действия являются безуспешными. Российские бойцы дают мощный отпор противнику.
По словам Рогова, продолжаются тяжелые бои.
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Элина Позднякова