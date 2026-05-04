Боеприпас взорвался в руках 12-летнего ребенка в Крыму

04 мая 2026, 16:28

В Советском районе Крыма 12-летний мальчик получил травму руки в результате взрыва боеприпаса, найденного у заброшенного здания. Ребенка госпитализировали, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель главка СК России по Республике Крым Ольга Постнова.





По данным следствия, накануне днем школьник вместе с приятелем гулял возле заброшенного строения, где подростки обнаружили взрывоопасный предмет. Когда мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенка доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают происхождение боеприпаса. Уголовное дело возбуждено по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему с использованием предмета в качестве оружия) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов).



Прокуратура Республики Крым также организовала проверку.



