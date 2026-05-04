Собянин назвал причину взрыва в Москве

04 мая 2026, 02:06

Собянин: беспилотник ударил по многоэтажке в Москве

В Москве беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Ранее появилась информация о взрыве на юго-западе города. В небольшом радиусе вокруг места происшествия раскидало фрагменты обшивки здания и выбитые стекла.



«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал градоначальник.