Собянин назвал причину взрыва в Москве
Собянин: беспилотник ударил по многоэтажке в Москве
В Москве беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее появилась информация о взрыве на юго-западе города. В небольшом радиусе вокруг места происшествия раскидало фрагменты обшивки здания и выбитые стекла.
«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал градоначальник.За прошедшие сутки силы ПВО сбили около восьми беспилотников, летевших на столицу. Активность украинской беспилотной авиации также фиксировали в Белгородской области. В результате серии атак есть как погибшие, так и пострадавшие.