Собянин назвал причину взрыва в Москве

Фото: iStock/sommersby

В Москве беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Ранее появилась информация о взрыве на юго-западе города. В небольшом радиусе вокруг места происшествия раскидало фрагменты обшивки здания и выбитые стекла.

«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал градоначальник.
За прошедшие сутки силы ПВО сбили около восьми беспилотников, летевших на столицу. Активность украинской беспилотной авиации также фиксировали в Белгородской области. В результате серии атак есть как погибшие, так и пострадавшие.
Александр Огарёв

