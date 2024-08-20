«Боеприпасы не поступают»: нардеп Украины предрекла сдачу Харьковской области

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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высказала мнение, что Украина потеряет Харьковскую область. Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически отдают Донецкую область. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Я не могу думать ни о чем, кроме событий в Донецкой области. Наши подразделения выводят войска, оставляя целые участки фронта без защиты. Боеприпасы не поступают, и противник проходит через пустые укрепления», – высказалась депутат.
Безуглая заявила, что переход городов Покровск и Торецк под контроль российских войск – это вопрос ближайшего времени. За этими населенными пунктами расположены ключевые дороги на Павлоград и Краматорск, которые ведут в Днепропетровскую и Харьковскую области. В этих регионах у Украины нет никаких укреплений.
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