«Боеприпасы не поступают»: нардеп Украины предрекла сдачу Харьковской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ не смогли провести ротацию на Курском направлении в ночь на 20 августа. В своем Telegram-канале он рассказал, что противник планировал перемещение, не подозревая о наличии у российских войск их радиосвязи.