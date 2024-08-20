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Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела польского наёмника в населённом пункте.
По признанию девушки, она испугалась, поскольку, по слухам, польские и французские наёмники зверствуют в тех местностях, куда приходят.
Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населённые пункты Курской области.
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«Я застыла, человек тихо о чём-то говорил со вторым военным. Это точно были не ВСУ, я уже потом поняла по речи, что это были поляки. Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — поделилась в беседе с RT местная жительница.
Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.
«Кого там только нет. И они получают довольствие из бюджета Украины в рамках оплаты труда иностранных специалистов. Другой вопрос, что этот бюджет пополняется за счёт иностранных переводов, которые предоставляет Запад. То есть страны, которые послали своих наёмников, через Украину узаконили оплату их деятельности», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.
Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населённые пункты Курской области.
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Мелисса Тимофеева