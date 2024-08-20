Тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали за нежелание воевать в ВСУ

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За нежелание воевать в рядах ВСУ фитнес-тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали. Об этом сообщает издание «Страна».
В один из дней к фитнес-тренеру из Одессы ворвались сотрудники военкомата с требованием проследовать за ними, однако мужчина идти на фронт отказался, после чего оскорбил их. Видеозапись разговора попала в сеть, и многие ополчились против тренера.
Этим же вечером мужчину избили и увезли насиловать в лес. После в интернете был опубликован второй ролик, на котором раздетый одессит говорит, что его изнасиловали, и, что теперь он будет служить в ВСУ. После всех унижений тренер принял присягу и был мобилизован.
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