Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ

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Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.
О подвиге «Юфера» рассказал RT спасенный им боец с позывным «Дробыш». В ноябре 2024 года он получил тяжелое ранение и остался в блиндаже, где сам себе ампутировал часть ноги. Эвакуировать раненого не могли из-за большого числа дронов ВСУ.
Сослуживцы скидывали ему лекарства с дрона. Мужчина пил воду из луж, а питался тем, что мог найти. Однажды он вовсе был без еды и воды на протяжении шести дней.
Только в феврале 2025 года до него все же смог добраться «Юфер» с другим бойцом. Они понесли «Дробыша» на носилках, но второй военный подорвался на мине. В итоге раненых стало двое. Тогда единственный уцелевший «Юфер» принял решение вытащить обоих. Сначала он тащил одного раненого несколько километров, а потом возвращался за вторым. Эвакуация заняла четыре дня.
Боец отметил, что хочет найти «Юфера», который обладает огромной силой духа, и поблагодарить за спасение.
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Сослуживцы скидывали ему лекарства с дрона. Мужчина пил воду из луж, а питался тем, что мог найти. Однажды он вовсе был без еды и воды на протяжении шести дней.
Только в феврале 2025 года до него все же смог добраться «Юфер» с другим бойцом. Они понесли «Дробыша» на носилках, но второй военный подорвался на мине. В итоге раненых стало двое. Тогда единственный уцелевший «Юфер» принял решение вытащить обоих. Сначала он тащил одного раненого несколько километров, а потом возвращался за вторым. Эвакуация заняла четыре дня.
«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!"» — вспоминает «Дробыш».
Боец отметил, что хочет найти «Юфера», который обладает огромной силой духа, и поблагодарить за спасение.
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Элина Позднякова