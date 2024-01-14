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Боец «Ахмата» Аид рассказал о тактике срыва ротации частей ВСУ

14 января 2024, 09:15
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы батальона спецназа «Ахмат» ежедневно срывают попытки ВСУ провести ротацию измотанных на передовой частей в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. Для этого создана специальная группа «Охотник».

Об особенностях тактики, разработанной для этого, рассказал в разговоре с РИА Новости командир группы с позывным Аид. Он сообщил, что российские военные с помощью разведывательных беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территорией, на которую прибывают части противника, чтобы сменить солдат на позициях.

Вычисляются маршруты как украинских военнослужащих, так и автомобилей, на которых их подвозят. По технике отрабатывает артиллерия, а пеших солдат уничтожает снайперская группа. Аид уточнил, что для прицельного огня иногда приходится приближаться к противнику на расстояние до 500 метров. Зато окопы ВСУ с такой дистанции находятся под прицельным огнём и ни покинуть их, ни пробраться туда незамеченным невозможно. Ротация передовых частей ВСУ таким образом оказывается очень затруднена, а иногда просто срывается.

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В Киеве и 11 областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги
14 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и ещё 11 областях Украины утром 14 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 7:25 утра сигналы тревоги почти одновременно начали звучать в Киевской области и самой украинской столице, а также в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщает информационный ресурс, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Позже, примерно через час, воздушную тревогу отменили.

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В Раде сообщили о планах офиса Зеленского
Дубинский: Зеленский готовит формирование правительства «национального единства»
14 января 2024, 06:30

Фото: iStock/JARAMA

По данным депутата Верховной рады Александра Дубинского, национальные власти в Киеве готовятся к формированию правительства «национального единства» в преддверии предстоящего экономического и социального кризиса.
В Telegram-канале депутат указал, что для этого под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля готовятся изменения, включая «подкладывание бомбы в виде протокола Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)».

Дубинский отметил, что замена премьера создаст возможности для дипломатических маневров и внутреннего урегулирования в Украине.

Ранее на Западе Зеленского призвали предоставить власть оппозиции перед предстоящими выборами, считая, что формирование правительства национального единства на широкой основе может смягчить критику.

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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России
Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России
14 января 2024, 02:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В ходе телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина предоставит поддержку Великобритании в случае агрессии, в том числе со стороны России, в соответствии с подписанным двусторонним соглашением по безопасности.
Политик подчеркнул, что эти договоренности являются честными и партнерскими, и будут продолжать действовать после завершения конфликта в Украине. Шмыгаль подчеркнул готовность Украины реагировать в течение 24 часов в случае агрессии против Великобритании, выражая надежду на подписание аналогичных соглашений другими странами.

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В США признали снижение эффективности кассетных боеприпасов ВСУ
NYT: украинские кассетные боеприпасы частично утратили эффективность на поле боя
14 января 2024, 01:51

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Поставки кассетных боеприпасов из США в Украину стали менее эффективными, отмечают журналисты The New York Times после бесед с украинскими военными на передовой.
Даже несмотря на споры о вреде, который эти боеприпасы могут причинить гражданскому населению после окончания военных действий, их эффективность на поле боя уменьшилась, отмечают авторы статьи.

Мнение командира взвода Вооруженных сил Украины, участвовавшего в боях под Бахмутом и остающегося неизвестным, также было приведено. По его словам, в сентябре 2023 года российские военные атаковали украинские позиции крупными группами. Однако впоследствии они изменили тактику, переходя к использованию менее многочисленных отрядов и активно применяя глубокие траншеи для перемещения.

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Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Гладков: число пострадавших при атаке дронов в Мокрой Орловке выросло до двух
13 января 2024, 21:46

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что количество пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек.
Отмечается, что у одного пострадавшего обнаружили сотрясение мозга и слепое ранение нижней конечности. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Еще одного пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица в настоящее время госпитализируют в областную клиническую больницу Белгорода.

Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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#удар
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В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: РФ ракетными ударами уничтожила аэродромы на Украине
13 января 2024, 21:29

Фото: iStock/Diy1

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что удары ВС РФ являются крайне точными. По его мнению, из-за этого смешными и нелепыми выглядят заявления украинских парламентариев о «грандиозном росте» экономики государства.

Соскин искренне не понимает, зачем распространять ложь, если миллионы людей уехали, а множество предприятий уничтожены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией
13 января 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Об этом Корнейчук сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, и надо начинать какие-то переговоры», — цитирует Корнейчука РИА Новости.
Политолог отмечает, что данные сигналы исходят от главкома украинских войск Валерия Залужного, главы ГУР МО Кирилла Буданова и, постепенно, от Зеленского. Корнейчук ​считает, что ​настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.

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#переговоры
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Журналист Подоляка: из-за удара ВС РФ послу США пришлось спасаться в бункере
13 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Журналист Юрий Подоляка обратил внимание, что в ночь на субботу, 13 января российские войска без преувеличения нанесли уникальный удар, который не ждали в Киеве. Об этом сообщает Царьград.
По словам журналиста, продуманная российская комбинированная атака позволила не только уничтожить намеченные цели, но и лишить противника систем ПВО.

«Сегодня объектом утренних ударов были чисто военные объекты, и наносились они ракетами, которые «не сбиваются», за исключением ракет-"наводчиков». На самом деле удар сегодня во многом был уникальным. Ждём результатов. Рано или поздно всплывут», — цитирует журналиста Царьград.

Отмечается, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Таким образом, послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она опасалась за свою жизнь.

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#сша
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#вс рф
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Политолог Корнейчук: глава ГУР МО Украины Буданов поменял позицию по РФ
13 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прекратил говорить о возможности захвата Крыма.
Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так». Политолог напомнил, о чём говорил Буданов всего полгода назад.

«Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — заявил Дмитрий Корнейчук.
Корнейчук высказал мнение, что украинскую и западную общественность подготавливают к «заморозке» конфликта, используя аналитику в СМИ и интервью с госдеятелями.

Также людям будут объяснять, что страна может не выдержать долгого противостояния.

Ранее Кирилл Буданов говорил, что летом 2023 года Крым вернут в состав Украины. Также заявлял, что ВСУ должны перенести бои на российскую территорию в границах 1991 года.

Сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times. Украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.

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