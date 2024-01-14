Боец «Ахмата» Аид рассказал о тактике срыва ротации частей ВСУ

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Бойцы батальона спецназа «Ахмат» ежедневно срывают попытки ВСУ провести ротацию измотанных на передовой частей в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. Для этого создана специальная группа «Охотник».
Вычисляются маршруты как украинских военнослужащих, так и автомобилей, на которых их подвозят. По технике отрабатывает артиллерия, а пеших солдат уничтожает снайперская группа. Аид уточнил, что для прицельного огня иногда приходится приближаться к противнику на расстояние до 500 метров. Зато окопы ВСУ с такой дистанции находятся под прицельным огнём и ни покинуть их, ни пробраться туда незамеченным невозможно. Ротация передовых частей ВСУ таким образом оказывается очень затруднена, а иногда просто срывается.
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Александр Бойцов