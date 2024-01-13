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В рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times.
Сообщается, что украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.
По информации источника, некоторые из призванных мужчин в возрасте страдают алкоголизмом или имеют плохую физическую подготовку.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.
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По информации источника, некоторые из призванных мужчин в возрасте страдают алкоголизмом или имеют плохую физическую подготовку.
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Екатерина Коршунова