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ВСУ не проявили никакой активности за минувшие сутки на Краснолиманском направлении.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова.
Российская сторона нанесла удары по более чем 150 целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска. Силами спецназа вскрыты более 20 объектов националистов, около 10 поражены российскими бойцами.
Противник потерял 70 человек и 2 автомобиля.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
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«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — заявил Леонид Шаров.
Противник потерял 70 человек и 2 автомобиля.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.Читайте также:
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Мария Фирсова