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Украинские военные окончательно потеряли шансы прорваться к Курской атомной электростанции. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В разговоре с ТАСС боец отметил, что если у ВСУ и были какие-то возможности пробиться к АЭС, чтобы затем заниматься ядерным шантажом России, то только в самом начале прорыва, когда успех могли принести некий эффект неожиданности и тактика так называемого блицкрига.
На данное направление быстро стянули боеспособные и подготовленные подразделения ВС РФ, которые остановили продвижение противника, продолжил спецназовец. Он подчеркнул, что ВСУ ввели на территорию российского региона значительный контингент своих сил. Порядка 20 тысяч молодых украинцев легло в курскую землю в угоду амбициям «просроченного президента», с сожалением заключил Аид.
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«Свой единственный шанс Украина уже упустила», — подчеркнул Аид.
На данное направление быстро стянули боеспособные и подготовленные подразделения ВС РФ, которые остановили продвижение противника, продолжил спецназовец. Он подчеркнул, что ВСУ ввели на территорию российского региона значительный контингент своих сил. Порядка 20 тысяч молодых украинцев легло в курскую землю в угоду амбициям «просроченного президента», с сожалением заключил Аид.
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Александр Бойцов