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Четырнадцать бригад и наемных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои с российскими войсками в Курской области. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» по кличке Аид.
«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», – рассказал солдат.
Он отметил, что почти все боеспособные части ВСУ были переброшены в Курскую область.
Бои в приграничном районе России продолжаются с 6 августа. 20 октября Министерство обороны России заявило, что с момента начала вступления ВСУ на российскую территорию Вооруженные силы Украины потеряли более 25 000 человек.
Ранее войска ВСУ попытались проникнуть в тыл российской армии в Глушковском районе, вблизи сел Волфино и Теткино, используя бронемашины International MaxxPro.
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Александр Климов