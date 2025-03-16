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ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки «Север» ВС РФ, с позывным «Тарик».
По его словам, Зазулевку в течение двух дней обстреливали танк и миномёты противника. Российский военный отметил, что украинские боевики не делали различий между мирными и не мирными целями.
Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» сообщил, что российская армия продвигается в сторону города Сумы на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» сообщил, что российская армия продвигается в сторону города Сумы на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова