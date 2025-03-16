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Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке

Боец с позывным Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в Зазулевке
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки «Север» ВС РФ, с позывным «Тарик».
По его словам, Зазулевку в течение двух дней обстреливали танк и миномёты противника. Российский военный отметил, что украинские боевики не делали различий между мирными и не мирными целями.

Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» сообщил, что российская армия продвигается в сторону города Сумы на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#курская область
Макрон назвал города Украины, подходящие для размещения западных войск
Макрон: Европейские страны предпочтут разместить войска в Киеве, Одессе и Львове
16 марта 2025, 05:19

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения западных войск в Киеве, Одессе и Львове для поддержки Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на его заявления.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города Макрон, отмечая, куда Запад предпочтет выслать своих солдат.
По словам французского лидера, речь идёт о контингенте в несколько тысяч человек, который мог бы заниматься обучением украинских сил и демонстрацией солидарности.

Макрон подчеркнул, что решение о направлении военных на территорию Украины будет приниматься без учёта позиции России, если Киев официально запросит такую помощь. Ранее он уже заявлял о готовности Европы рассмотреть подобный сценарий.

«Если она (Украина) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал тогда президент Франции в интервью Le Parisien.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт на Украине.

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В Британии аналитик объяснил реакцию РФ на предложение США о прекращении огня
Аналитик Меркурис: РФ имеет исторически обоснованные опасения по прекращению огня
16 марта 2025, 04:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис в своём YouTube-канале, на который ссылается РИА Новости.
Меркурис напомнил о Минских соглашениях 2015 года, которые Украина, по собственным признаниям, использовала для перевооружения, и о срыве Стамбульской сделки 2022 года при участии европейских лидеров.

«Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — добавил аналитик.
Переговоры делегаций США и Украины прошли во вторник и завершились совместным заявлением о готовности Киева принять 30-дневное перемирие с возможностью продления. Вашингтон пообещал Киеву возобновить разведподдержку и военные поставки.

Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин, в целом поддерживая идею, указал на неясности: судьбу украинских подразделений в Курской области, условия их разоружения и механизмы контроля за соблюдением режима.

Должна ли Россия выпустить солдат ВСУ, которые совершили массу преступлений против мирных граждан? Более того, Путин отметил отсутствие четкости в вопросе того, кто будет отвечать за приказ по прекращению боевых действий и какой станет цена данного шага.

15 марта «Радио 1» передавало, то член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна».

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ВС РФ уничтожили дроном бронесарай ВСУ в Курской области
«РВ»: десантники РФ уничтожили с помощью БПЛА бронесарай ВСУ в Курской области
16 марта 2025, 03:13

Фото: iStock/vadimrysev

Российские десантники ликвидировали усиленную боевую машину ВСУ, прозванную «бронесараем», в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), опубликовавший видео с атакой дрона-камикадзе на защищённую бревнами гусеничную технику.
На кадрах видно, как оператор БПЛА, несмотря на попытки украинских военных укрепить технику деревянными щитами, нашёл уязвимый участок и направил дрон в цель. Взрыв уничтожил машину.

Известно, что бойцы ВС РФ успешно продвигаются в сторону украинских Сум. Об этом заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».

15 марта Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, написав о призыве к действию в своем аккаунте соцсети X.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в детскую больницу.

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Гладков: Белгородскую область атаковал БПЛА ВСУ, пострадали два человека
16 марта 2025, 02:54

Фото: telegram-канал Гладкова

В результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в Старооскольскую окружную детскую больницу.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. (...) Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.
Удар дрона также вызвал возгорание дома, которое сейчас локализуют пожарные.

Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже. Разрушенное здание магазина в Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города ВСУ.

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#мальчик
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Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже
Хинштейн: можем сохранить «Пятерочку» в Судже разрушенной как символ оккупации ВСУ
16 марта 2025, 02:35

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сохранение одного из повреждённых объектов в текущем состоянии — например, легендарной «Пятерочки» — поможет будущим поколениям понять масштаб испытаний, пережитых жителями.

Магазин приобрёл известность после публикации украинскими военными фото и видео на его фоне во время контроля над Суджей.

Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Ранее Хинштейн анонсировал восстановление исторического центра города и Суджанского краеведческого музея, разрушенного ударами ВСУ. Он также объявил, что формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить.

Массированное наступление на Курскую область началось в августе 2024 года. По данным Минобороны РФ, противник потерял более 67 тыс. человек, а российские войска освободили 86% занятой территории, включая Суджу, и продвинулись в Сумскую область.

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#всу
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