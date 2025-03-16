ВС РФ уничтожили дроном бронесарай ВСУ в Курской области

Фото: iStock/vadimrysev
Российские десантники ликвидировали усиленную боевую машину ВСУ, прозванную «бронесараем», в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), опубликовавший видео с атакой дрона-камикадзе на защищённую бревнами гусеничную технику.
На кадрах видно, как оператор БПЛА, несмотря на попытки украинских военных укрепить технику деревянными щитами, нашёл уязвимый участок и направил дрон в цель. Взрыв уничтожил машину.
Известно, что бойцы ВС РФ успешно продвигаются в сторону украинских Сум. Об этом заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».
15 марта Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, написав о призыве к действию в своем аккаунте соцсети X.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в детскую больницу.
Читайте также:
Кровавая расправа в столице: психически больной москвич зарезал брата и ушел из жизни
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб
«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой
Известно, что бойцы ВС РФ успешно продвигаются в сторону украинских Сум. Об этом заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».
15 марта Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, написав о призыве к действию в своем аккаунте соцсети X.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в детскую больницу.
Читайте также:
Кровавая расправа в столице: психически больной москвич зарезал брата и ушел из жизни
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб
«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой
Мария Моисеева