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Российские войска освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Бойцы ВС РФ также нанесли поражение пяти бригад и штурмового полка противника в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. По данным ведомства, потери украинской армии составили более 220 боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова