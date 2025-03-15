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ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

МО: подразделения Севера освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Бойцы ВС РФ также нанесли поражение пяти бригад и штурмового полка противника в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. По данным ведомства, потери украинской армии составили более 220 боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью «Формулы-1»
Дрон разработчиков из «Сармата» достиг скорости 318 км/ч в Запорожской области
15 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/NatureNow

Скорость «Формулы-1» в 318 км/ч достиг дрон добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя группы разработчиков, чей позывной «Чапай».
«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — пояснил военнослужащий, уточнив, что это рекорд для дронов такого типа.

По словам «Чапая», беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолетного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.

Что касается максимальной скорости сегодняшних болидов, она составляет примерно 350 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Курской области задерживают переодетых в российскую форму украинских боевиков.

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Пушков посоветовал МИД Британии помолчать о роли в переговорах по Украине
15 марта 2025, 12:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах по украинскому конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что Великобритания не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может. По словам Пушкова, мнение Лондона известно заранее и не представляет интереса для Москвы.

Так парламентарий ответил Британии на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области задерживают переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ — ТАСС
15 марта 2025, 12:17

Фото: istockphoto/N-sky

Переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ задерживают в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых ведомств. Собеседник журналистов уточнил, что помощь российским военнослужащим в выявлении неприятеля оказывают местные жители.
Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. В минувшую среду, 12 марта, президент России Владимир Путин говорил о том, что курский регион должен быть освобожден от противника в ближайшее время. Глава государства выразил уверенность в том, что все боевые задачи будут выполнены.

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#курская область
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#всу
#вс рф
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Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие в Курской области
15 марта 2025, 11:27

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Предложение президента РФ Владимира Путина ВСУ сложить оружие в Курской области пока действует, но время истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава российского государства Владимир Путин пообещал гарантировать украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, но только в том случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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ВС РФ сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом в ЛНР
Мирошник: дрон ВСУ с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в ЛНР
15 марта 2025, 11:04

Фото: iStock/bbsferrari

Российские войска сбили украинский дрон с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе Луганской Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, целью атаки вражеского дрона, вероятнее всего, был гражданский объект. Мирошник отметил, что беспилотный летательный аппарата производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

Посол добавил, что киевский режим применил химическое оружие против гражданского мирного населения. Данные действия запрещены рядом международных конвенций, заключил Мирошник.

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