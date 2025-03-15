Владимир Зеленский
Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предводителя киевского режима, Европе необходимы собственные арсеналы. Зеленский призвал Европейский союз ускорить выпуск боеприпасов.
Он также попросил Европу не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он также попросил Европу не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова