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Зеленский призвал к милитаризации Европы

Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов и укреплять ПВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предводителя киевского режима, Европе необходимы собственные арсеналы. Зеленский призвал Европейский союз ускорить выпуск боеприпасов.

Он также попросил Европу не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#зеленский
#украина
#пво
#евросоюз
Меркель высказалась об отношении Трампа к России
Меркель: Трамп восхищается Россией, но одолжений ей делать не будет
15 марта 2025, 19:02

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп восхищается Россией, но «делать одолжения» ей не будет, заявила немецкому изданию Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — произнесла политик.
Меркель добавила, что хозяина Белого дома интересуют в первую очередь американские интересы, но и об интересах российской стороны забывать не стоит, резюмировала она.

Ранее Меркель раскрыла, без кого не в состоянии разрешить кризис на Украине Владимир Зеленский.

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Боец ВС РФ раскрыл происходящее в небе над Дзержинском в ДНР
Боец ВС РФ Тунгус: в небе над Дзержинском происходит борьба дронов на веревках
15 марта 2025, 17:52

Фото: istockphoto/zim286

Борьба беспилотников на веревках происходит в небе над освобожденным Дзержинском в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского бойца, чей позывной Тунгус.
«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — прокомментировал боец.
Тунгус добавил, что работа ведется с использованием дронов-разведчиков, а также гексакоптеров, дронов на оптоволокне и FPV-дронов. Кроме того, он рассказал о случае, произошедшем, по его словам, пару дней назад.

«…Проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — заключил Тунгус.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил радостную новость в регионе. Подробней в нашем материале.

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#мир
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#украина
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Свыше 370 пропавших без вести человек в Курской области нашли — Хинштейн
15 марта 2025, 17:50

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Список разыскиваемых жителей Курской области сокращается, уже найдено свыше 370 человек. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий - эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается», — сказано в публикации чиновника.

Ранее сообщалось, что украинские боевики маскируются под местных жителей, а также переодеваются в форму российских военнослужащих, чтобы покинуть Курскую область. По сообщениям представителей российских спецслужб, их задерживают.

Кроме того, Франция и Великобритания требуют от России выпустить боевиков ВСУ из Курской области.

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#новости
#александр хинштейн
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Зеленский утвердил переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине
Зеленский внес в переговорную группу по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палиса
15 марта 2025, 17:35

Владимир Зеленский

В состав переговорной группы от Украины по урегулированию кризиса войдут: глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, замглавы президентского офиса Павел Палиса и глава офиса президента республики Андрей Ермак. Такое распоряжение отдал Владимир Зеленский.
В распоряжении отмечено, что делегаты нужны для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса».

Ранее Владимир Зеленский заявлял об успешном боевом испытании ракеты «Длинный Нептун». Глава киевского режима уточнял, что ее дистанция составляет тысячу километров, а удар является точным.

Кроме того, сообщалось, что страны Запада обсуждают детали отправки своих миротворцев на Украину. Подробности раскрыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада
Страны Запада говорят о деталях отправки войск на Украину — Стармер
15 марта 2025, 17:16

Фото: istockphoto/ikholwadia

Западные государства говорят о деталях отправки войск в зону боевых действий на Украину. Такое заявление в рамках онлайн-саммита по Украине сделал британский премьер Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — произнес политик.
По заявлению премьер-министра, военачальники из государств «коалиции желающих» посетят Лондон в четверг, 20 марта, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению сил на Украине с целью, по утверждению этих государств, обеспечить мир после завершения боевых действий.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Владимир Зеленский не может решить вопрос с урегулированием кризиса единолично.

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#украина
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#сво
#конфликт
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