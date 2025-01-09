Боец «Ахмата» рассказал о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

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Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил боец отряда «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик» в беседе с РИА Новости.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбыла попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.
Военный, участвующий в боевых действиях на данном участке фронта, отметил, что в настоящее время в хуторе Бердин и в его окрестностях очень тихо. Он назвал две вероятные причины этому: либо ВСУ готовятся к чему-то, либо поняли, что все их попытки в любом случае не увенчаются успехом.
Сейчас хутор Бердин и соседний населённый пункт, куда ВСУ также пытались прорваться, находятся под контролем российских военных.
По словам бойца, украинские войска шли колоннами боевой техники, которые засекли российские дроны. Когда ВСУ подошли к хутору, их уже «встречали» российские военные.
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Военный, участвующий в боевых действиях на данном участке фронта, отметил, что в настоящее время в хуторе Бердин и в его окрестностях очень тихо. Он назвал две вероятные причины этому: либо ВСУ готовятся к чему-то, либо поняли, что все их попытки в любом случае не увенчаются успехом.
Сейчас хутор Бердин и соседний населённый пункт, куда ВСУ также пытались прорваться, находятся под контролем российских военных.
По словам бойца, украинские войска шли колоннами боевой техники, которые засекли российские дроны. Когда ВСУ подошли к хутору, их уже «встречали» российские военные.
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Анастасия Чинкова