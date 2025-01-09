«МК»: российские ФАБы остановили работу завода по производству «супероружия» ВСУ

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Удар российскими корректируемыми авиабомбами по оборонному предприятию в Запорожье может стать серьёзной проблемой для ВСУ. Об этом сообщает «МК».
Накануне ВС РФ нанесли высокоточный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Киевские власти неоднократно указывали на ключевую роль этого предприятия в военной мощи страны. В частности, на нём производятся двигатели для реактивных беспилотников «Паляница», которые представляют собой супероружие. Однако после осуществлённого удара производство столкнулось с серьёзными проблемами.
В настоящее время украинские власти пытаются скрыть подробности удара и последствия, которые он принёс. Однако известно, что крупнейший в регионе завод приостановил работу.
Ранее предприятие уже подвергалось ракетным ударам, однако их мощностей не хватало для полной остановки работы. На этот раз удар был осуществлён в разгар рабочего дня. В результате пострадали работники, занимающиеся изготовление беспилотников и их компонентов.
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В настоящее время украинские власти пытаются скрыть подробности удара и последствия, которые он принёс. Однако известно, что крупнейший в регионе завод приостановил работу.
Ранее предприятие уже подвергалось ракетным ударам, однако их мощностей не хватало для полной остановки работы. На этот раз удар был осуществлён в разгар рабочего дня. В результате пострадали работники, занимающиеся изготовление беспилотников и их компонентов.
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Анастасия Чинкова