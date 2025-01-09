Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск

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Генеральный штаб ВСУ указал на сложную ситуацию на всей линии фронта. Соответствующее сообщение представлено в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ситуация в зоне боевых действий остаётся сложной для украинских войск.
Также в Генштабе заявили о «безостановочных» атаках со стороны российских войск.
Ранее в понедельник стало известно об освобождении ВС РФ города Курахово в Донецкой Народной Республикой. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, это был укрепрайон, по значимости сравнимый с ранее освобождёнными Авдеевкой и Угледаром. ВСУ бросили на это направление серьёзные силы, пытаясь удержать город.
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Также в Генштабе заявили о «безостановочных» атаках со стороны российских войск.
Ранее в понедельник стало известно об освобождении ВС РФ города Курахово в Донецкой Народной Республикой. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, это был укрепрайон, по значимости сравнимый с ранее освобождёнными Авдеевкой и Угледаром. ВСУ бросили на это направление серьёзные силы, пытаясь удержать город.
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Анастасия Чинкова