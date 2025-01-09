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ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Российские войска начали бои за районный центр Суджа в Курской области, удерживаемый ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Отмечается, что боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.

Вместе с наступлением на Суджу российские бойцы ведут боевые действия в населённых пунктах Гуево и Бондаревка. Также под контроль ВС РФ уже перешли сёла Леонидово и Александрия.

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Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск
09 января 2025, 13:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Генеральный штаб ВСУ указал на сложную ситуацию на всей линии фронта. Соответствующее сообщение представлено в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ситуация в зоне боевых действий остаётся сложной для украинских войск.

Также в Генштабе заявили о «безостановочных» атаках со стороны российских войск.

Ранее в понедельник стало известно об освобождении ВС РФ города Курахово в Донецкой Народной Республикой. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, это был укрепрайон, по значимости сравнимый с ранее освобождёнными Авдеевкой и Угледаром. ВСУ бросили на это направление серьёзные силы, пытаясь удержать город.

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#всу
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#военные
#сво
#город
#днр
#денис пушилин
#атака
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Укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром – Пушилин
09 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Evgeny555

Укрепрайон в городе Курахово сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями в освобождённых ранее Авдеевке и Угледаре. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам чиновника, Курахово является важнейшим населённым пунктом в обороне ВСУ. Украинские войска выстраивали там подземные коммуникации и бросали на это направление серьёзные силы, стараясь удержать город. Для ВСУ это такой же по значимости укрепрайон, как Авдеевка и Угледар, освобождённые ВС РФ.

Пушилин, ссылаясь на данные Минобороны России, заявил, что Украина задействовала порядка 15 тысяч военных, пытаясь удержать город. В итоге, до 80% из них были убиты или ранены.

В настоящее время украинские бойцы отодвинуты на запад, а подразделения ВС РФ продолжают идти вперёд, сдвигая оборону ВСУ. Также уточняется, что именно из Курахово проводился обстрел Петровского и Кировского районов Донецка на протяжении нескольких лет.

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#сво
#всу
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#угледар
#авдеевка
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ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» с более 100 кг взрывчатки
09 января 2025, 11:55

Фото: iStock/aapsky

ВСУ атаковали Саратовскую область 8 января беспилотниками «Бобёр», способными пролететь расстояние до тысячи километров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне украинские войска атаковали Саратов и Энгельс в помощью беспилотников «Бобёр», каждый из которых нёс на себе порядка 10 килограммов взрывчатых компонентов. Средствами ПВО над российским регионом было сбито 11 таких дронов.

В результате осуществлённой атаки началось возгорание на промышленном предприятии.

В последнее время командование ВСУ выбирает в качестве целей для обстрела спиртовые заводы на территории России. На оборонных предприятиях спирт используется при создании патронов. Также киевские власти приказывают атаковать топливные объекты и военные базы.

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#саратовская область
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#беспилотник
#всу
#сво
#дрон
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«МК»: российские ФАБы остановили работу завода по производству «супероружия» ВСУ
09 января 2025, 11:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Удар российскими корректируемыми авиабомбами по оборонному предприятию в Запорожье может стать серьёзной проблемой для ВСУ. Об этом сообщает «МК».
Накануне ВС РФ нанесли высокоточный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Киевские власти неоднократно указывали на ключевую роль этого предприятия в военной мощи страны. В частности, на нём производятся двигатели для реактивных беспилотников «Паляница», которые представляют собой супероружие. Однако после осуществлённого удара производство столкнулось с серьёзными проблемами.

В настоящее время украинские власти пытаются скрыть подробности удара и последствия, которые он принёс. Однако известно, что крупнейший в регионе завод приостановил работу.

Ранее предприятие уже подвергалось ракетным ударам, однако их мощностей не хватало для полной остановки работы. На этот раз удар был осуществлён в разгар рабочего дня. В результате пострадали работники, занимающиеся изготовление беспилотников и их компонентов.

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#авиация
#завод
#беспилотник
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Глава Пентагона Остин не увидел преимущества России в украинском конфликте
09 января 2025, 11:11

Ллойд Остин (Фото: defense.gov)

Россия отнюдь не обладает подавляющим преимуществом на поле боя в ходе украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он не согласился с утверждением, что российская сторона занимает доминирующее положение в вооружённом противостоянии, передаёт информационное агентство Bloomberg. Кроме того, глава Пентагона предупредил, что Москве в будущем «дорого обойдутся» её территориальные приобретения.

По мнению Остина, Вооружённым силам России понадобятся «крупные сухопутные соединения» для того, чтобы удержать занимаемые позиции и завоёванные территории. Помимо этого, по словам шефа американского военного ведомства, Россия в ходе конфликта якобы опиралась на военную помощь Ирана и КНДР.

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#россия
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#кндр
#пентагон
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Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный военный ВСУ рассказал, что саперному делу его учили больше в теории
09 января 2025, 10:58

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В видеообращении, опубликованном Минобороны России, пленный украинский военный Михаил Костюк поделился шокирующими подробностями своей службы.
Он заявил, что обучение мобилизованных солдат проводилось в основном теоретически, многие из них не имели необходимых практических навыков для выполнения боевых задач.

Костюк сообщил, что его обманом направили на военно-медицинскую комиссию под предлогом проверки документов. После завершения ВЛК их отвезли в военкомат, где находилось около 30 человек. Поздно ночью мужчин собрали и отправили в Каменец-Подольский. По словам пленного, подготовка к службе носила формальный характер.

«Мы знали только, как держать автомат и как им пользоваться. Саперному делу учили больше теоретически, чем практически», — пояснил он.

После этого его отправили в Сумскую область, где их разместили в заброшенном доме.

«Нам сказали готовиться к заданию. Первые закинули мины противотанковые, объяснили что-то и показали видео о том, как их устанавливать. Мы отказались выполнять задание, но нам сказали, что отказ не принимается», — рассказал Костюк.

Во время выполнения задания украинские военнослужащие оказались под интенсивным обстрелом и осознали, что остались без поддержки. Не зная, как действовать дальше, они решили сдаться в плен. В течение 2-3 часов они находились в блиндаже, когда туда вошли российские солдаты. Увидев их, украинцы подняли руки и оставили свои автоматы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Меркурис: первые дни 2025 года стали катастрофой для ВСУ
09 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Olena_Z

В первые дни 2025 года ВСУ понесли катастрофические потери. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ, возможно, это худший период для Украины за всю СВО», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинские военные столкнулись с катастрофической чередой потерь. ВС РФ с начала текущего года уже освободили Курахово, а также расширили контроль западнее Великой Новоселки. Тем временем контратака ВСУ в Курской области успешной не стала.

Меркурис назвал ситуацию на поле боя «мрачной историей».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим.

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Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО
09 января 2025, 09:50

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. На Угледарском фронте ВС РФ освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. Как сообщает Юрий Подоляка в своём телеграм-канале, наиболее активные действия разворачиваются на северных окраинах Суджанского плацдарма, созданного Вооружёнными силами Украины. Российские подразделения постепенно вытесняют противника из районов населённых пунктов Малая Локня и Погребки.


Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек
Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек

Херсонское направление


На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины активнее используют дроны типа «Баба Яга» и увеличили обстрелы сел на берегу, нанеся 36 ударов за сутки. В результате удара по автозаправочной станции в Новой Каховке погибли два человека, еще четверо, включая беременную женщину, получили ранения. Также был ранен мирный житель в Алешках. Дроны атаковали территорию Центральной районной больницы, повредив машину скорой помощи.

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. В районе Улаклы-Константинополь-Разлив продолжаются ожесточенные бои, противник пока удерживает свои позиции. Интенсивные бои возобновились за Янтарное, где ВС РФ отбили у ВСУ несколько позиций к западу от населенного пункта. Положение гарнизона ВСУ в районе Дачного стремительно ухудшается. Российские войска заняли опорный пункт на северном берегу Волчьей и установили огневой контроль над участком трассы Курахово-Запорожье.

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Торецкое направление


В Торецке российские войска захватили все районы многоэтажек, вытеснив ВСУ в пригород. Основные бои ведутся на севере за группу терриконов и высоты в районе трёх шахт: «№ 12», «Фомиха» и «Торецкая». Почти весь микрорайон Забалка находится под контролем ВС РФ. Кроме того, на западе от Торецка российские войска продолжают развивать успех в направлении Новоспасского, двигаясь вдоль железной дороги.


Часовоярское направление


В Часов Яре прорыв российских войск в северных микрорайонах ухудшил положение ВСУ в центре города. Сообщается, что российские силы повторно заняли часть завода огнеупоров и высотную застройку на западе. Также пришла новость об успехах на севере, где российские войска заняли позиции ВСУ у села Орехово-Васильевка.

«ВХ» представил снятые с дрона кадры битвы якутского бойца с украинским военным
«ВХ» представил снятые с дрона кадры битвы якутского бойца с украинским военным

Покровское направление


На Покровском направлении российские войска очистили Елизаветовку и Воздвиженку, а бои продолжаются за Барановку. На западном фланге наши силы активно сражаются за выход к Котлино, и поступают сообщения о переброске дополнительных подразделений в этот район. Интенсивные сражения не прекращаются вдоль линии Солёное-Нововасильевка-Успеновка, а южнее был установлен контроль над Славянкой. Вооруженные силы Украины отступили на рубеж Андреевка-Ясеновое. Несмотря на то, что количество атак ВС РФ остаётся высоким, с наступлением зимы темпы наступления несколько снизились.

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#всу
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Пленный Костюк: Командование ВСУ бросило солдат за отказ устанавливать мины
09 января 2025, 09:49

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование ВСУ бросило своих военнослужащих под обстрелом в Сумской области. Это произошло после того, как те отказались устанавливать противотанковые мины по видеоинструкции.
Об этом рассказал пленный украинский солдат Михаил Костюк, видеоинтервью с которым распространила пресс-служба министерства обороны РФ. По словам военнослужащего, его с сослуживцами привезли в заброшенный дом в Сумской области, где они просидели сутки. Затем туда же доставили партию противотанковых мин.

«Загрузили нас в машину и объяснили, показали видео, как устанавливать эти мины. Сказали выполнить задание — мы его выполнять отказались. Нам сказали, что отказ не принимается», — вспоминает Костюк.

Затем, когда солдаты ВСУ возвращались, они попали под сильный обстрел. Оказалось, что командование просто бросило их, никто за ними не вернулся и вывозить их не собирались. Не зная, как поступить, вся группа предпочла сдаться в плен.

По словам военнопленного, обучение его было очень поверхностным. Ему показали только, как держать автомат и как им пользоваться. На этом военная подготовка закончилась.

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