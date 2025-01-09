ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

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Российские войска начали бои за районный центр Суджа в Курской области, удерживаемый ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.
Вместе с наступлением на Суджу российские бойцы ведут боевые действия в населённых пунктах Гуево и Бондаревка. Также под контроль ВС РФ уже перешли сёла Леонидово и Александрия.
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Анастасия Чинкова