Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села военными ВСУ

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Украинские военные используют дроны «Баба-Яга», чтобы инсценировать взятие населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон», его слова передаёт РИА Новости.
«Враги делали вбросы (видео – ред.) в интернет, (якобы — ред.) вешали флаги в населенных пунктах», — рассказал «Сафон».
Однако, по его словам, эти видео были ложными, а якобы взятые ВСУ населённые пункты оставались под контролем армии России. Вычислить придуманную украинскими военными схему удалось с помощью бойца, который ночью услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона «Баба-Яга», который пролетел мимо и не атаковал российские позиции.
«Рассветает, он смотрит над собой – висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?» — пересказал «Сафон» историю дежурного.
Тогда российские военные подняли свой беспилотник для мониторинга ситуации. Тогда им стало понятно, что военные ВСУ скинули с дрона украинский флаг на магните прямо на железный столб, где он провисел некоторое время. Его быстро сняли, так как село находилось под контролем российских сил.
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Элина Позднякова