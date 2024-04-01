Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»

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Специалисты «Центра комплексных беспилотных решений», изучив трофейный дрон ВСУ «Баба Яга», смогли выяснить, где их собирают и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, его слова передаёт РИА Новости.
«Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было. Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией», — пояснил Кузякин.
По его словам, в результате проделанной работы удалось получить «бесценные данные» о том, как проводилась логистика, где они хранились производились и тестировались. Он добавил, что элементная база дрона рассказала намного больше, чем любой пленный специалист по БПЛА противника или агент.
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Элина Позднякова