Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году стало самым крупным военным провалом в современной истории, и обвинил в этом администрацию США. Так он прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю.