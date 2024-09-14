Боец «Ахмата»: Российским солдатам приходится отыскивать двигающуюся технику ВСУ

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Украинские военные значительно сократили передвижение своей техники в Суджанском районе Курской области. Причина заключается в высокой активности и эффективности действий российских дронов.
Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА из группы «Аида» в составе батальона спецназа «Ахмат» с позывным Белый.
Он пояснил, что в первые дни после вторжения танки и другая бронетехника ВСУ передвигались открыто, как на параде. К немалому удовольствию операторов беспилотников из его подразделения. Теперь же БТР, да и просто машины приходится разыскивать, так как само количество передвижений значительно сократилось.
Белый также добавил, что самым заметным успехом его группы было уничтожение под Суджей операторами FPV-дронов ранее передвижного, а ныне — неподвижного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.
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«Они стали теперь намного осторожнее, чем в первые дни захода. Ещё бы: столько техники у них пожгли!», — сказал боец.
Он пояснил, что в первые дни после вторжения танки и другая бронетехника ВСУ передвигались открыто, как на параде. К немалому удовольствию операторов беспилотников из его подразделения. Теперь же БТР, да и просто машины приходится разыскивать, так как само количество передвижений значительно сократилось.
Белый также добавил, что самым заметным успехом его группы было уничтожение под Суджей операторами FPV-дронов ранее передвижного, а ныне — неподвижного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.
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Александр Бойцов