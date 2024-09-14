Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
ВСУ покидают Украинск, тем временем на восточных окраинах Селидово ведутся тяжелые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 14 сентября приводит редакция «Радио 1».
В Минобороны РФ отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУСилы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. 10 дронов сбили над территорией Курской области, еще 9 — над территорией Белгородской области.
В Глушковском районе ВСУ заняли несколько строений на юге населенного пункта Теткино. Ведутся тяжелые бои около села Веселое.
Украинские войска, воспользовавшись атакой российской армии на рубеже Снагость – Викторовка, атаковали позиции к югу от села Глушково в Глушковском районе. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», задумка командования ВСУ, вероятно, состоит в том, чтобы перерезать одну из основных линий снабжения ВС РФ в Глушковском районе.
Подразделения Армии России при поддержке пограничных войск стремятся не допустить выхода противника к трассе 38Н-052, ведущей на Глушково.
В рядах ВСУ в Курской области началась дезорганизация, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Как утверждает Алаудинов, взятые в плен бойцы ВСУ массово жалуются на гигантские трудности с обеспечением и питанием в подразделениях.
Пленные рассказали о том, что многие украинские солдаты в панике пытаются покинуть территорию России. Алаудинов добавил, что для бойцов ВС РФ в регионе сложилась хорошая обстановка.
Министерство обороны России доложило о текущей ситуации в Курской области. В ходе наступления ВС РФ освободили 10 населенных пунктов.
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В Минобороны РФ отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУСилы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. 10 дронов сбили над территорией Курской области, еще 9 — над территорией Белгородской области.
Курская областьВС РФ продолжает продвижение с направления Кореновского района, пишет военкор Евгений Лисицын. После освобождения Обуховки российские бойцы атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Благодаря взятию под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха получится отрезать от снабжения всю группировку ВСУ на северном фланге. Также российские военные подошли к окраинам села Толстый Луг.
В Глушковском районе ВСУ заняли несколько строений на юге населенного пункта Теткино. Ведутся тяжелые бои около села Веселое.
Украинские войска, воспользовавшись атакой российской армии на рубеже Снагость – Викторовка, атаковали позиции к югу от села Глушково в Глушковском районе. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», задумка командования ВСУ, вероятно, состоит в том, чтобы перерезать одну из основных линий снабжения ВС РФ в Глушковском районе.
Подразделения Армии России при поддержке пограничных войск стремятся не допустить выхода противника к трассе 38Н-052, ведущей на Глушково.
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
В рядах ВСУ в Курской области началась дезорганизация, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Как утверждает Алаудинов, взятые в плен бойцы ВСУ массово жалуются на гигантские трудности с обеспечением и питанием в подразделениях.
Пленные рассказали о том, что многие украинские солдаты в панике пытаются покинуть территорию России. Алаудинов добавил, что для бойцов ВС РФ в регионе сложилась хорошая обстановка.
Министерство обороны России доложило о текущей ситуации в Курской области. В ходе наступления ВС РФ освободили 10 населенных пунктов.
Покровское направлениеВСУ уходят из Украинска. Подавляющая часть города находится под контролем российской армии. Присутствие боевиков ВСУ сохраняется только в западной части. В Селидово ведутся тяжелые бои на восточных окраинах. Введенные в строй резервы украинских войск позволяют им по большей части удерживать рубежи. Севернее Селидово сообщают о боях в Сухом Яре и восточной части Лысовке.
Купянское направлениеРоссийские бойцы на Купянском направлении продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Помимо этого, ВС РФ приближаются к Кругляковке, расположенной на берегу Оскола.
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Торецкое направлениеВ Торецке ВС РФ продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки: до здания Администрации города осталось 0,5 км. Также ведутся бои в районе Нелеповки.
Угледарское направлениеВедутся бои около Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение ВС РФ несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
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Алина Юрчак