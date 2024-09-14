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Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ

Боец «Ахмата»: операторы дронов устроили конкурс, кто больше сожжёт техники ВСУ
14 сентября 2024, 10:20
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёты БПЛА подразделения войск «Ахмат» в круглосуточном режиме контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали бойцы этого спецназа.
Отмечается, что операторы FPV-дронов и вовсе устроили соревнование на то, кто больше подобьёт техники ВСУ.

Оператор БПЛА с позывным «Хаски» рассказал, что на одном участке работают сразу несколько дронов. Пока один висит в воздухе и снимает происходящее, второй подлетает и перехватывает тот же кадр. Так удаётся вести круглосуточную разведку, а также пресекать пути подступа и ротации.



Другой боец «Ахмата» с позывным «Элджей» рассказал, что в этом районе также активно работают операторы дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что иногда создаётся впечатление, будто украинским военным дают приказ отправлять себя на убой. В связи с этим российские операторы FPV-дронов даже устроили конкурс на количество сожженной украинской техники.

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