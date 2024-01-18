Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском

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Российские десантные войска провели атаку на опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска и провели его «очистку», сообщили представители Министерства обороны РФ журналистам.
В ходе операции десантники выявили и ликвидировали основные огневые точки и укрытия противника, включая скопление пехоты. Для вскрытия и уничтожения огневых точек и командно-наблюдательных постов использовались FPV-дроны и квадрокоптеры, а также артиллерия ВДВ. В результате успешных действий система управления ВСУ была нарушена, а огневые точки подавлены.
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Артем Кузьмин