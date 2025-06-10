Боец Алтай: Российские военные под носом у ВСУ прячут танки под землей

10 июня 2025, 09:02

Фото: Istock/dr_evil

Российские военные стали скрывать танки под землей в непосредственной близости от украинских позиций. Об этом сообщил командир танкового батальона с позывным Алтай, чьё подразделение в составе группировки «Восток» участвовало в освобождении населённого пункта Вольное Поле.







«Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся. Теперь полностью закапываем машины, маскируем их буквально под носом у противника — и успешно применяем эту тактику. До врага от наших позиций всего около 7 километров», — цитирует ТАСС слова бойца.