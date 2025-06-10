Боец Алтай: Российские военные под носом у ВСУ прячут танки под землей
Российские военные стали скрывать танки под землей в непосредственной близости от украинских позиций. Об этом сообщил командир танкового батальона с позывным Алтай, чьё подразделение в составе группировки «Восток» участвовало в освобождении населённого пункта Вольное Поле.
«Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся. Теперь полностью закапываем машины, маскируем их буквально под носом у противника — и успешно применяем эту тактику. До врага от наших позиций всего около 7 километров», — цитирует ТАСС слова бойца.
Он добавил, что танкисты группировки «Восток» обеспечивают огневую поддержку пехоты. В ходе операции они поражали укреплённые опорные пункты и вражеские позиции на подступах к населённому пункту, а также подавляли огневые средства противника, мешавшие продвижению мотострелковых подразделений.