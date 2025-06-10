10 июня 2025, 08:56

Фото: Istock/ vladj55

Российские войска продолжают активное наступление на Угледарском, Покровском и Торецком направлениях. Несмотря на упорное сопротивление, ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области и успешно отражает атаки ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область Атака БПЛА на Татарстан Сумское направление Торецкое направление Покровское направление Угледарское направление



Курская область

Атака БПЛА на Татарстан

Сумское направление

Торецкое направление

Мединский: россияне потребовали ударить по Киеву «Орешником» из-за терактов

Покровское направление

Угледарское направление