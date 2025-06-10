Взрывы в Татарстане, успехи ВС РФ под Торецком, теснение ВСУ в селах Комар и Алексеевка: последние новости СВО на 10 июня
Российские войска продолжают активное наступление на Угледарском, Покровском и Торецком направлениях. Несмотря на упорное сопротивление, ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области и успешно отражает атаки ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область на Тёткинском и Глушковском направлениях. За минувшие сутки украинские штурмовики выдвигались в направлении посёлка Новый Путь. Благодаря использованию российскими военными дронов с функцией FPV, большинство захватчиков были ликвидированы, а остальные отступили в Павловку.
В районах Атинского, Искровщины и Ястребиного были обнаружены и уничтожены три пункта управления БПЛА, а также скопления живой силы украинских военных.
Атака БПЛА на Татарстан
В районе Елабуги, Татарстан, система ПВО уничтожила украинский беспилотник типа «Лютый», сообщает Telegram-канал Shot. В сети появились кадры момента уничтожения дрона, обломки которого упали в лесополосу. По информации портала, дроны летели очень низко над рекой Камой. Предварительные данные указывают на то, что было уничтожено как минимум три БПЛА, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Ранее сообщалось о том, что над Нижнекамском в Татарстане было зафиксировано не менее трех взрывов. Цели были успешно обнаружены и нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. В связи с угрозой от беспилотников было принято решение временно ограничить выполнение рейсов в аэропорту Бегишево (Нижнекамск) для обеспечения безопасности воздушного движения.
Сумское направление
На этом участке фронта российские войска продолжают наступление в сторону областного центра. Они завершают зачистку территории вокруг села Водолаги и ведут ожесточённые бои за населённые пункты Новониколаевка и Яблоновка. За прошедшие сутки ВСУ предприняли шесть безуспешных контратак: три в районе Кондратовки, две около Андреевки и одну в Юнаковке.
Торецкое направление
В районе села Яблоновка продолжаются боевые действия за контроль над ключевыми точками вдоль дороги, ведущей к Константиновке. Также российские военные начали активные действия в южной части населённого пункта Александро-Калиново, стремясь закрепиться на местности. Восточнее Торецка российские войска продолжают наступление в направлении населённых пунктов Катериновка и Петровка. С мест поступает информация об освобождении от ВСУ территории шахты имени Матроны Московской в районе Плещеевки.
Мединский: россияне потребовали ударить по Киеву «Орешником» из-за терактов
Покровское направление
На участке фронта в районах Новосергеевки и Новониколаевки продолжаются интенсивные боевые действия. Российские штурмовики зачистили территорию от подразделений ВСУ между населёнными пунктами Шевченко и Песчаное, что позволило ликвидировать часть вражеских укреплений и выровнять линию соприкосновения.
В окрестностях Орехово и Котляровки, которые находятся недалеко от границы Днепропетровской области, продолжаются военные действия. На востоке идут напряжённые бои за контроль над Новоэкономическим — успешное продвижение в этой зоне создаёт реальную опасность для оборонительных рубежей ВСУ.
Угледарское направление
На данном направлении ВС РФ закрепились в южной части населённого пункта Комар, продолжается интенсивная работа по вытеснению противника из села. Также штурмовые группы ВС РФ смогли оттеснить украинских военных из укреплённых позиций к западу от населённого пункта Богатырь и к северу от трассы Н-15. В районе Алексеевки российские военные успешно продвигаются, постепенно занимая позиции украинских сил и разрушая их оборонительные сооружения.