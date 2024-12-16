Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово

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Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что на Кураховском направлении наемники встречались чаще бойцов ВСУ. Этим поделились РИА Новости.
«Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что при выполнении боевых задач на курахово-селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных», — пишут в издании.
По словам военного, основной контингент наемников представляют бойцы из Польши. Их форма была немного другой, а при себе те имели польские документы. Также «Парыга» отметил, что наемники подготовлены лучше ВСУ. При этом если последние чаще сдаются в плен, то иностранные военные стараются сопротивляться.
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