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Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово

РИА Новости: наемники на Кураховском направлении встречались чаще бойцов ВСУ
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что на Кураховском направлении наемники встречались чаще бойцов ВСУ. Этим поделились РИА Новости.


«Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что при выполнении боевых задач на курахово-селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных», — пишут в издании.

По словам военного, основной контингент наемников представляют бойцы из Польши. Их форма была немного другой, а при себе те имели польские документы. Также «Парыга» отметил, что наемники подготовлены лучше ВСУ. При этом если последние чаще сдаются в плен, то иностранные военные стараются сопротивляться.

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#сво
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
16 декабря 2024, 05:09

Фото: iStock/Photoboyko

В Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Указывается, что объявление тревоги в Сумской области последовало в 1:55, в Черниговской в 3:10, в Полтавской в 3:27, а в Киевской в 4:35. Время объявления об опасности приведено московское.

Ранее «Радио 1» сообщало о количестве иностранных военных в рядах ВСУ. Большинство из них прибыли из Грузии, США и Польши.

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«Известия»: в ходе СВО убито около 6,5 тысяч иностранных наемников ВСУ
16 декабря 2024, 02:12

Фото: iStock/Irina Piskova

Во время проведения специальной военной операции на Украине было ликвидировано порядка 6,5 тысяч иностранных наемников. Этим поделились «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.
«Около 6,5 тысяч наемников из других государств было ликвидировано в зоне СВО», — говорится в сообщении.

По словам Ждановой, всего на Украину прибыли наемники из 110 государств. Большинство из них представляли Грузию, США и Польшу. При этом приток новых иностранных бойцов постоянно снижается из-за потерь и сложности проведения военных действий. В общей сложности ряды ВСУ пополнило 15 тысяч иностранных наемников.

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#армия
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#всу
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Дубинский: Зеленского и Ермака вывезут из Украины в Британию
16 декабря 2024, 02:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — рассказал политик в своем telegram-канале.
Также Дубинский отметил факт того, что сейчас Зеленский находится под охраной британских спецслужб. В своем заявлении политик коснулся и причастности Лондона в подрыве «Северных потоков». По его словам, Великобритания действовала через Украину чтобы ослабить своих исторических соперников в лице Германии и Франции.

Отметим, что сейчас Александр Дубинский помещен в СИЗО по делу о государственной измене.

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#великобритания
#зеленский
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За сутки ВСУ трижды атаковали гражданские автомобили в Горловке
РИА Новости: ВСУ за сутки три раза ударили по гражданским автомобилям в Горловке
15 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/trikolor

Украинская армия с помощью дронов три раза ударили по гражданским автомобилям в Горловке. Об этом пишут РИА Новости.
«Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР», — говорится в сообщении издания.

Атаке подверглись автомобили в Никитовском районе города. В одной из машин находился мирный житель, который погиб. Из-за напряженной обстановки ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Перед началом боевых действий население города насчитывало свыше 250 тысяч человек. В Горловке расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

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#армия
#боеприпас
#армия россии
#днр
#дрон
#сво
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Депутат Рады Бойко: все больше украинцев выступают против сноса памятников
15 декабря 2024, 22:35

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что с каждым днем все больше украинских граждан выступают против сноса памятников и переименований населённых пунктов, передает Телеграм-канал «Страна.ua».
Депутат Верховной рады обратил внимание, что украинские радикалы, когда увидели сносы памятников Христофору Колумбу в Соединённых Штатах Америки, решили взять подобный курс и стали сносить памятники уже на Украине, а ещё переименовывать города и запрещать людям использовать русский язык.

«Мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — подчеркнул Юрий Бойко.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.

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ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке
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#насилие
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#всу
#запад
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ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке
15 декабря 2024, 22:01

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Украинская армия (ВСУ) применила «натовский» кассетный боеприпас при обстреле в воскресенье гостиницы в Горловке, передали РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК
«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили «натовскую» артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью», — отмечалось в сообщении.

При обстреле повредился фасад здания гостиницы «Стирол» и рядом находящихся многоквартирных домов, полностью сгорела гражданская машина, передал корреспондент агентства.

«Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась», — отметила очевидец инцидента Тамара.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка.

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#армия
#гостиницы
#армия россии
#всу
#машина
#боеприпас
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Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района
15 декабря 2024, 21:38

Фото: iStock/Neznam

Оперативная обстановка в Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Дополнительную опасность для мирных жителей представляют мины, обломки дронов и осколки иных взрывоопасных предметов, написал в своём Telegram-канал глава района Павел Золотарёв.
Он подчеркнул, что в настоящее время группа сапёров проводит работы по разминированию на особо опасных участках района. В частности, на обочинах дорог, а также в местах, где местные жители ходят пешком и передвигаются на личных автомобилях.

Найденные взрывоопасные элементы либо вывозятся, либо уничтожаются сапёрами на месте обнаружения.

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Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре

ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово
#мина
#беспилотник
#взрывчатка
#опасность
#жители
#курская область
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Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре
15 декабря 2024, 21:29

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре, но армия Украины (ВСУ) на данный момент сохраняет возможность оказывать сопротивление.
«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината, аккуратно потому что остается там еще высотная застройка, небольшая ее часть, тем не менее противник там еще может удерживаться», — обратил внимание глава Донецкой Народной Республики на видеозаписи в своей социальной сети.

Денис Пушилин подчеркнул, что к Вооружённым силам Украины приходит осознание, что «перспектив особых нет».

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что украинская армия контролируют не более 20% Курахово.

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#армия
#денис пушилин
#часов яр
#вс рф
#всу
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ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово
«Страна.ua»: ВСУ в Курахово контролируют только промзону ТЭС
15 декабря 2024, 20:07

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцы ВС РФ полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца ВСУ с позывным «Мучной».
Также военный подчеркнул, что российские солдаты вошли в Зеленовку, которая расположена к юго-западу от Курахово и в трёх километрах от трассы, ведующей в Запорожье.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что ВСУ контролируют не более 20% Курахово. Он подчеркнул, что освобождение этого города является непростой задачей для российских войск, поскольку Курахово – очень серьёзный укрепрайон ВСУ.

Ранее в этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 бойцов ВСУ.

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Несколько сотен солдат ВСУ полностью заблокированы в Курахово
#всу
#вс рф
#денис пушилин
#владимир рогов
#солдаты
#днр
#запорожье
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