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Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — рассказал политик в своем telegram-канале.Также Дубинский отметил факт того, что сейчас Зеленский находится под охраной британских спецслужб. В своем заявлении политик коснулся и причастности Лондона в подрыве «Северных потоков». По его словам, Великобритания действовала через Украину чтобы ослабить своих исторических соперников в лице Германии и Франции.
Отметим, что сейчас Александр Дубинский помещен в СИЗО по делу о государственной измене.
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