Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ

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Курская область остается в центре внимания в связи с продолжающейся ситуацией на границе с Украиной. Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас сообщил, что в приграничных районах наблюдается лишь очаговое сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
По его данным, численность оставшихся украинских солдат не превышает 45 человек, которые действуют разрозненно.
Баркас отметил, что эти небольшие группы противника не представляют серьезной угрозы и их действия не воспринимаются всерьез.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ осуществили атаку на Курскую область, пытаясь прорваться через российскую границу и нанося удары по мирным районам региона. В результате этих действий погибли и пострадали гражданские лица.
В ответ на ухудшение ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и начата контртеррористическая операция (КТО) с целью вытеснения боевиков киевского режима с российской территории. Операция продолжается.
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Баркас отметил, что эти небольшие группы противника не представляют серьезной угрозы и их действия не воспринимаются всерьез.
«Работаем планово. Выявление противника, нанесение огневого поражения, доразведка и зачистка позиций — это наша стратегия», — подчеркнул он.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ осуществили атаку на Курскую область, пытаясь прорваться через российскую границу и нанося удары по мирным районам региона. В результате этих действий погибли и пострадали гражданские лица.
В ответ на ухудшение ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и начата контртеррористическая операция (КТО) с целью вытеснения боевиков киевского режима с российской территории. Операция продолжается.
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Дарья Осипова