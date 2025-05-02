Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, остается нерасследованной, а виновные до сих пор не понесли наказание. Об этом пишет РИА Новости.