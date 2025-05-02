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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских сил, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Республикой Крым — 89 аппаратов. Также были сбиты 23 БПЛА над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью, 1 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания
02 мая 2025, 08:13

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, остается нерасследованной, а виновные до сих пор не понесли наказание. Об этом пишет РИА Новости.
Он охарактеризовал это событие как «жестокое преступление», которое не имеет сроков давности.

Нестеренко отметил, что трагедия стала одним из проявлений нацизма на Украине и подчеркнул, что специальная военная операция направлена на искоренение неонацизма. По его словам, цель операции будет достигнута.

В тот день, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
Белый дом: партнерство США и Киева исключает участие лиц, связанных с ВПК РФ
02 мая 2025, 07:16

Фото: iStock/ValleraTo

В четверг Белый дом объявил о создании нового инвестиционного фонда между США и Украиной, направленного на послевоенное восстановление страны. Важной особенностью данного партнёрства является строгая политика исключения участия любых государств, компаний или лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом пишет РИА Новости.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — подчеркивается в заявлении американской администрации.

Соглашение о создании фонда было подписано 30 апреля и охватывает ключевые сферы, такие как природные ресурсы, энергетика и инфраструктура. Фонд предполагает совместное управление с равным представительством обеих сторон, что подчеркивает приверженность США к долгосрочной поддержке Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым
02 мая 2025, 07:04

Фото: iStock/IherPhoto

В ночь с 1 на 2 мая силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря в ходе отражения атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака была направлена на районы мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — передает ТАСС слова губернатора в его Telegram-канале.
Объекты города и прибрежной зоны не пострадали, сообщалось ночью. Развожаев подчеркнул, что взаимодействие флота и противовоздушной обороны позволило нейтрализовать угрозу над морем.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города. (...) Доверяйте только официальной информации», — писал Развожаев.
В пять утра 2 мая губернатор объявил отбой воздушной тревоги.

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Выяснилось, что президент Бразилии шесть раз проигнорировал мольбы Зеленского о встрече
Metrópoles: Зеленский шесть раз безрезультатно просил Лула да Силву о встрече
02 мая 2025, 06:45

Владимир Зеленский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал шесть писем Владимира Зеленского с просьбами о встрече. Об этом сообщила бразильская газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.
Согласно данным издания, в период с 2023 по 2024 год Зеленский направил Луле шесть писем, включая приглашения на международные саммиты по обсуждению украинского конфликта.

«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — уточняется в газете.
Однако ни одно обращение не получило ответа. Даже на просьбу о встрече в рамках саммита G20 в октябре 2024 года Лула не отреагировал.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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#владимир зеленский
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«Глумление над предками»: Захарова резко ответила на демонтаж украинцами мемориала во Львове
Захарова: демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове является глумлением над предками
02 мая 2025, 06:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове с последующей эксгумацией останков советских солдат вызвал резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В интервью газете «Известия» она назвала эти действия властей Украины кощунством и проявлением античеловеческой сущности, направленным на уничтожение исторической памяти.
Напомним, что мемориал «Холм Славы» во Львове был возведен в память о героях, погибших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а его демонтаж начался 23 апреля по решению местных властей.

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Захарова отметила, что перезахоронение героев Великой Отечественной войны стало демонстрацией верноподданничества Западу. Вместо чествования освободителей Украина прославляет коллаборационистов и неонацистов.

«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — поразилась Захарова.
Именно СССР остановил планы фашистов по уничтожению Украины, и нынешние действия Киева можно приравнивать к плевку на собственных предков. Кампания на Украине, стартовавшая с закона о декоммунизации в 2015 году, теперь охватывает всё, что связано с Россией, включая переименование улиц и уничтожение памятников.

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