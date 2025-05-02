Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

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Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских сил, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Республикой Крым — 89 аппаратов. Также были сбиты 23 БПЛА над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью, 1 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова