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Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, остается нерасследованной, а виновные до сих пор не понесли наказание. Об этом пишет РИА Новости.
Он охарактеризовал это событие как «жестокое преступление», которое не имеет сроков давности.
Нестеренко отметил, что трагедия стала одним из проявлений нацизма на Украине и подчеркнул, что специальная военная операция направлена на искоренение неонацизма. По его словам, цель операции будет достигнута.
В тот день, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Нестеренко отметил, что трагедия стала одним из проявлений нацизма на Украине и подчеркнул, что специальная военная операция направлена на искоренение неонацизма. По его словам, цель операции будет достигнута.
В тот день, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова