Мещанский суд отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах

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В Мещанский районный суд Москвы поступило новое уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся государственной измены. Об этом пишет РБК.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано в отношении фигуранта дела, Силаева В.А.
Дело было зарегистрировано 30 апреля, а рассмотрение ходатайства назначено на 1 мая. В карточке дела не содержится подробной информации о личности обвиняемого и сути обвинений.
Стоит отметить, что на этой неделе тот же суд также арестовал россиянина Филипова Д.Н. по аналогичному делу о государственной измене, что подчеркивает актуальность и серьезность рассматриваемых вопросов в рамках уголовного законодательства страны.
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Дело было зарегистрировано 30 апреля, а рассмотрение ходатайства назначено на 1 мая. В карточке дела не содержится подробной информации о личности обвиняемого и сути обвинений.
Стоит отметить, что на этой неделе тот же суд также арестовал россиянина Филипова Д.Н. по аналогичному делу о государственной измене, что подчеркивает актуальность и серьезность рассматриваемых вопросов в рамках уголовного законодательства страны.
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Дарья Осипова