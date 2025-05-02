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Мещанский суд отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Мещанский районный суд Москвы поступило новое уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся государственной измены. Об этом пишет РБК.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано в отношении фигуранта дела, Силаева В.А.

Дело было зарегистрировано 30 апреля, а рассмотрение ходатайства назначено на 1 мая. В карточке дела не содержится подробной информации о личности обвиняемого и сути обвинений.

Стоит отметить, что на этой неделе тот же суд также арестовал россиянина Филипова Д.Н. по аналогичному делу о государственной измене, что подчеркивает актуальность и серьезность рассматриваемых вопросов в рамках уголовного законодательства страны.

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#суд
#дело
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Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
02 мая 2025, 08:54

Фото: iStock/IherPhoto

Курская область остается в центре внимания в связи с продолжающейся ситуацией на границе с Украиной. Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас сообщил, что в приграничных районах наблюдается лишь очаговое сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
По его данным, численность оставшихся украинских солдат не превышает 45 человек, которые действуют разрозненно.

Баркас отметил, что эти небольшие группы противника не представляют серьезной угрозы и их действия не воспринимаются всерьез.

«Работаем планово. Выявление противника, нанесение огневого поражения, доразведка и зачистка позиций — это наша стратегия», — подчеркнул он.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ осуществили атаку на Курскую область, пытаясь прорваться через российскую границу и нанося удары по мирным районам региона. В результате этих действий погибли и пострадали гражданские лица.

В ответ на ухудшение ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и начата контртеррористическая операция (КТО) с целью вытеснения боевиков киевского режима с российской территории. Операция продолжается.

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#суд
#бпла
#всу
#солдат
#пво
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Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания
02 мая 2025, 08:13

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, остается нерасследованной, а виновные до сих пор не понесли наказание. Об этом пишет РИА Новости.
Он охарактеризовал это событие как «жестокое преступление», которое не имеет сроков давности.

Нестеренко отметил, что трагедия стала одним из проявлений нацизма на Украине и подчеркнул, что специальная военная операция направлена на искоренение неонацизма. По его словам, цель операции будет достигнута.

В тот день, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ
02 мая 2025, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских сил, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Республикой Крым — 89 аппаратов. Также были сбиты 23 БПЛА над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью, 1 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
Белый дом: партнерство США и Киева исключает участие лиц, связанных с ВПК РФ
02 мая 2025, 07:16

Фото: iStock/ValleraTo

В четверг Белый дом объявил о создании нового инвестиционного фонда между США и Украиной, направленного на послевоенное восстановление страны. Важной особенностью данного партнёрства является строгая политика исключения участия любых государств, компаний или лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом пишет РИА Новости.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — подчеркивается в заявлении американской администрации.

Соглашение о создании фонда было подписано 30 апреля и охватывает ключевые сферы, такие как природные ресурсы, энергетика и инфраструктура. Фонд предполагает совместное управление с равным представительством обеих сторон, что подчеркивает приверженность США к долгосрочной поддержке Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#инфраструктура
#сво
#всу
#рф
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Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым
02 мая 2025, 07:04

Фото: iStock/IherPhoto

В ночь с 1 на 2 мая силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря в ходе отражения атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака была направлена на районы мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — передает ТАСС слова губернатора в его Telegram-канале.
Объекты города и прибрежной зоны не пострадали, сообщалось ночью. Развожаев подчеркнул, что взаимодействие флота и противовоздушной обороны позволило нейтрализовать угрозу над морем.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города. (...) Доверяйте только официальной информации», — писал Развожаев.
В пять утра 2 мая губернатор объявил отбой воздушной тревоги.

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