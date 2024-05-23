Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ

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Батальон спецминирования «Феникс» при помощи дронов уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира взвода с позывным «Ангел».
«Наша задача — минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ», — рассказал он.
По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.
Ранее сообщалось, что штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой» по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.
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Дарья Осипова