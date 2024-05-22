Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО

«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО

На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ
22 мая 2024, 07:38
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Об этом пишет «Российская газета», со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».
Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. ВСУ не способны удержать город, считают наблюдатели.

«После этого россияне могут продвигаться вплоть до населенного пункта Печенеги, формируя огромный коридор, который затем начнут закрывать, направляясь к Купянску. Если им это удастся, то вооруженные силы Украины могут оказаться в самом большом котле за всю историю конфликта», – сообщает источник.



Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город

Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске

Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием
#военные
#владимир путин
#президент
#россияне
#наблюдатели
#сво
#всу
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
Военкор Чаленко: контроль над Часовым Яром откроет ВС России выход к Краматорску
22 мая 2024, 07:14

Фото: istock / Jakub Laichter

Контроль над Часовым Яром откроет ВС РФ выход к Краматорску. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на военного корреспондента Александра Чаленко.
По словам военкора, Донбасс — это большая холмистая местность. Высоты там достигают от 60 до 240 метров. Часов Яр расположен на самой высокой точке, поэтому контроль над ним дает возможность очень просто добраться до Константиновки, а также выйти на Краматорск.

Он отметил, что рядом Славянск. Взяв контроль над Часовым Яром, можно выйти в тыл Горловки, а также открывается путь на Покровское.

По его мнению, для армии Украины Донбасс важнее, чем Харьков.

Ранее сообщалось, что появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Харькове после взрыва поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавший

Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием

ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье
#красноармейск
#контроль
#кадры
#донбасс
#всу
#вс рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам
Энергетические объекты в двух городах Сумской области подверглись атаке
22 мая 2024, 04:53

Фото: istock / MushroomsArtSeven

В Сумской области Украины начались работы, направленные на восстановление электроснабжения после ударов российской армии по энергетическим объектам. Об этом сообщила областная военная администрация региона в соцсети в Facebook*.
«Противник нанес авиационный удар по энергетическим объектам. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — сказано в сообщении.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
#армия
#администрация
#дмитрий песков
#facebook
#всу
#удар
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Гладков: над Старым Осколом в Белгородской области сбили БПЛА
22 мая 2024, 03:03

Фото: istock / sommersby

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав в Телеграм-канале.
«Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков.
Сообщается, что в результате падения фрагментов дрона в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте.

Обход территории продолжится в светлое время суток.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью.

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

#губернатор
#автомобиль
#бпла
#аппарат
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» на покровском направлении в ДНР
Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта
22 мая 2024, 02:03

Фото: istock / YakubovAlim

Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства
«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — сказано в сообщении.
Покровском украинские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.

Руководство украинской армии добавило, что ожесточенные бои также ведутся в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

До этого стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

#красноармейск
#город
#всу
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Полтавской области прогремели взрывы
«Общественное»: в Полтавской области раздались взрывы
22 мая 2024, 00:35

Фото: istock / aapsky

В Полтавской области Украины слышны взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Детали не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

До этого сообщалось, что система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью.

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

#беспилотник
#оператор
#сво
#всу
#рф
#пво
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью
21 мая 2024, 23:15

Фото: istock / e-crow

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Бюрянскйо областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста
#беспилотник
#бпла
#аппарат
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первое изъятие доходов от активов РФ в пользу Украины ожидается в июле
21 мая 2024, 21:56

Фото: istockphoto / butenkow

Прибыль от замороженных активов России в пользу Киева впервые планируется передать в июле 2024 года, говорится в релизе Еврокомиссии, опубликованном 21 мая.
«Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прикладывать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Согласно релизу, средства от замороженных активов РФ будут перечисляться Украине дважды в год и будут использоваться для военной помощи и восстановления страны. В 2024 году 90% закупок вооружений и техники для Украины будут осуществлены через Европейский фонд мира, а остальные — из бюджета ЕС.

Читайте также:

90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ

В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России

США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов
#сша
#скорость
#помощь
#президент
#кредит
#страны
#план
#платёж
#фонд
#комиссия
#ес
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»
21 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/dragana991

Памятник на могиле лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене исписали на украинском языке призывами к проведению выборов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей: «Нам нужны выборы», — говорится в публикации в Telegram.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Глава государства отметил, что в настоящее время проведение такого мероприятия является «неуместным».

Читайте также:

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

Стало известно, за что Зеленский постоянно кричит на генералов ВСУ

«Спросим за преступления»: Зеленский будет преступником после президенства
#выборы
#памятник
#мероприятия
#telegram
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Конгрессвумен Грин: Зеленский для Украины диктатор, срок его полномочий истек
21 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине и призвала не заставлять американских налогоплательщиков помогать Киеву.
«Зеленский теперь диктатор для Украины, так как срок его полномочий истек вчера, и он отменил выборы», — написала Грин в соцсети X.
Она подчеркнула, что Украина «не является демократией», и заявила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять «спонсировать правительство Украины по миллиарду в месяц», в том числе на поддержку в конфликте, «который они не могут выиграть».

Читайте также:

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» Россию

Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год
#выборы
#военные
#соцсети
#правительство
#украина
#поставки
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф