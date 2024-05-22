«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО

Фото: istock / Diy13
ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Об этом пишет «Российская газета», со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».
Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. ВСУ не способны удержать город, считают наблюдатели.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске
Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием
«После этого россияне могут продвигаться вплоть до населенного пункта Печенеги, формируя огромный коридор, который затем начнут закрывать, направляясь к Купянску. Если им это удастся, то вооруженные силы Украины могут оказаться в самом большом котле за всю историю конфликта», – сообщает источник.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске
Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием
Дарья Осипова