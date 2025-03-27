Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»

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Боец ВС РФ с позывным Черкес рассказал, как российские военные за полтора месяца смогли сбить семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга». По его словам, в зоне СВО объявлена охота на эти гексакоптеры, так как командир дает бойцу десятидневный отпуск за каждый такой сбитый дрон.
«В каких-то случаях тараним их нашими «птичками», в других — используем сетки, которые крепим на дроны. Это спасает жизни наших ребят, поскольку ВСУ охотятся на пехоту», — поделился Черкес в беседе с RT.Однако сети используются не только для борьбы с вражескими БПЛА, но и для маскировки. Петербургские волонтеры смогли при помощи маскировочных сетей модифицировать противодроновые одеяла, которые скрывают теплое излучение. Так как на фоне природы одеяла были особо заметны, волонтеры стали дополнять их легкой маскировочной сетью, которая «размывает» контуры, пишет «Петербургский дневник».
«Одеяло, спрятанное под сетью, блокирует тепло людей, укрытия или техники, не давая дронам с тепловизорами засечь цель. Тепло не уходит вверх, а распределяется под сетью, снижая интенсивность свечения. Но даже малейшая щель сводит эффект на нет. Поэтому сеть — не просто маскировка, а часть системы. Она скрывает и тепло, и форму объекта», — отметила руководитель волонтерского движения «Шьем Победу Питер» Елена Лимонова.Читайте также:
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