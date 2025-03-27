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Пенсионерка из Суджи спокойно отреагировала на прилет снаряда, попав в объектив камеры

Очевидцы сняли на видео спокойную реакцию пожилой жительницы Суджи на прилет
Фото: iStock/Dmitry Berkut

Фото: iStock/Dmitry Berkut

В Судже произошел поразительный инцидент, который стал объектом обсуждения в Telegram-канале «Суджа родная». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пожилая жительница города, находясь в непосредственной близости от опасности, реагирует на прилет снаряда с удивительным спокойствием.
На видео военнослужащий в каске и бронежилете ведет пенсионерку под руку, при этом она не имеет никакого защитного снаряжения. Внезапно раздается звук выстрела, и снаряд приземляется всего в нескольких метрах от женщины.

Услышав звук, военный мгновенно приседает и пытается укрыть пенсионерку, однако она лишь на мгновение пригибается и затем безмятежно встает в полный рост. Этот эпизод стал ярким свидетельством стойкости местных жителей в условиях напряженной обстановки.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Бойцы ВС РФ подняли российский флаг над МАПП «Суджа»
Рогов: Бойцы ВС РФ установили российский флаг на МАПП «Суджа»
27 марта 2025, 17:23

Фото: iStock/macky_ch

Российские бойцы подняли флаг России над международным автомобильным пропускным пунктом «Суджа», откуда началось вторжение ВСУ на русские земли. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии установили российский стяг на здании МАПП "Суджа" на границе Курской и Сумской областей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российский флаг подтверждает, что пропускной пункт находится под уверенным контролем ВС РФ.

25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.

27 марта ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области.

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Стало известно, какую тактику, заимствованную у Израиля, применяют ВСУ
Генерал Липовой: ВСУ используют тактику тысячи порезов, заимствованную у Израиля
27 марта 2025, 17:19

Фото: iStock/MikeMareen

Вооруженные силы Украины начали активно использовать тактику «тысячи порезов», заимствованную у Израиля, в своих атаках на российские позиции. Об этом пишет NEWS.ru.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что суть этой стратегии заключается в массовом запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) противника.

По словам Липового, Украина располагает значительным количеством дронов, получаемых из различных европейских стран и США. Он подчеркнул, что такая тактика, основанная на количественном превосходстве, позволяет пробивать защиту и достигать целей, несмотря на активное противодействие.

Липовой также отметил, что беспилотники уже произвели революцию в современном бою и стали важной частью военных сил многих стран, включая Россию. Их использование может нанести серьезный ущерб как личному составу, так и технике противника.

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Минобороны: в зоне СВО сбит украинский самолет МиГ-29
27 марта 2025, 16:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украинский самолет МиГ-29 сбит в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ в четверг, 27 марта. В ведомстве уточнили, что работала противовоздушная оборона. Сообщается, что противник потерял 137 беспилотников самолетного типа, а также реактивный снаряд американской системы HIMARS и пару управляемых авиационных бомб JDAM.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти в данный момент работают над урегулированием конфликта. Три дня назад в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры по черноморской зерновой инициативе.

По данным СМИ, на Украине переживают, что территориальный вопрос обсуждается без участия киевского режима.

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Зеленский заявил, что ВС РФ готовятся к новому наступлению
27 марта 2025, 15:06

Владимир Зеленский

Армия России готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области в ближайшие два месяца, заявил Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.
«(Президент России Владимир — ред.) Путин пытается выиграть время (ведя переговоры с США — ред.) и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции», — заявил Зеленский.

По его словам, армия России готовит наступление в Сумской и Харьковской областях.

Также Зеленский отметил, что российская операция должна была начаться еще восемь месяцев назад, однако ВСУ своим вторжением в Курскую область ее сорвали.

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В Минобороны рассказали об ударах ВСУ по российским энергообъектам
МО РФ: ВСУ продолжают наносить удары по российским энергообъектам
27 марта 2025, 14:55

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская сторона продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики. Об этом сообщили 27 мая в Минобороны РФ.
«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Так, по данным министерства, 26 марта украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. После этого жители Климовского района остались без электричества.

Также в среду в Крыму в районе мыса Тарханкут сбили БПЛА ВСУ, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

27 марта противник обстрелял из артиллерии объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате этой атаки была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

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