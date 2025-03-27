Фото: iStock/Dmitry Berkut
В Судже произошел поразительный инцидент, который стал объектом обсуждения в Telegram-канале «Суджа родная». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пожилая жительница города, находясь в непосредственной близости от опасности, реагирует на прилет снаряда с удивительным спокойствием.
На видео военнослужащий в каске и бронежилете ведет пенсионерку под руку, при этом она не имеет никакого защитного снаряжения. Внезапно раздается звук выстрела, и снаряд приземляется всего в нескольких метрах от женщины.
Услышав звук, военный мгновенно приседает и пытается укрыть пенсионерку, однако она лишь на мгновение пригибается и затем безмятежно встает в полный рост. Этот эпизод стал ярким свидетельством стойкости местных жителей в условиях напряженной обстановки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Услышав звук, военный мгновенно приседает и пытается укрыть пенсионерку, однако она лишь на мгновение пригибается и затем безмятежно встает в полный рост. Этот эпизод стал ярким свидетельством стойкости местных жителей в условиях напряженной обстановки.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова