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Зеленский выступил с наглым заявлением о «миротворцах»

Зеленский: Украине нужны от Европы не миротворцы, а солдаты, готовые воевать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Военные, которых европейские государства планируют отправить на Украину в качестве «миротворческого контингента», должны быть готовы воевать. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.
По словам предводителя киевского режима, Украине не нужны силы поддержания мира.

«Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — добавил Зеленский.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.

Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Школьница из Реутова предложила Путину сделать военных наставниками юнармейцев
27 марта 2025, 19:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Ученица реутовской школы №10, юнармеец Дарья Демянчук приняла участие в заседании наблюдательного совета «Движения Первых», которое состоялось в Москве. Девушка пообщалась с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Даша рассказала президенту о своей деятельности, о том, в каких мероприятиях она участвует вместе с друзьями, как поддерживает участников СВО. Также она поделилась мечтой о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками юнармейских отрядов.
«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идёт от сердца. Ведь дети, молодые люди ничего не делают по шаблону. Это идёт от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца. И это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», – ответил Дарье глава государства.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Дарья Демянчук – не только активный юнармеец, но и председатель первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. За свои достижения она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.

Как отметили в администрации, эта встреча продемонстрировала значимость молодежных инициатив на самом высоком уровне.

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Еще 25 жителей Курской области, вывезенные боевиками ВСУ на Украину, вернутся на родину
Москалькова: В пятницу в РФ вернутся 25 курян, которых ВСУ вывезли на Украину
27 марта 2025, 19:10

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

В пятницу, 28 марта, в Россию вернутся 25 жителей Курской области, которых боевики ВСУ вывезли на территорию на Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».
«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», — заявила Москалькова.

По ее словам, украинская сторона не отдает сразу всех россиян, ссылаясь на отсутствие у них документов для пересечения границы. Москалькова назвала такое объяснение «абсолютно надуманным», так как все необходимые бумаги собраны и направлены представителям Украины.

Омбудсмен выразила надежду, что в пятницу ничего не сорвется и люди смогут вернуться на родину.

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Зеленский высказался о возможной отмене антироссийских санкций
Зеленский назвал катастрофой возможную отмену антироссийских санкций
27 марта 2025, 18:55

Владимир Зеленский

Снятие антироссийских санкций в настоящее время будет «катастрофой для дипломатии», заявил украинским СМИ Владимир Зеленский.
«Санкции — один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций?» — задался вопросом глава киевского режима.
Он подчеркнул, что в случае, если ограничения станут слабее, и российская сторона нарушит договор, то вернуть рестрикции будет сложно, а сам этот процесс будет очень медленным.

Три дня назад в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. В итоговом заявлении, которое опубликовал Кремль, сказано, что стороны договорились о запрете использования торговых судов для военных целей и о запрете на удары по объектам энергоинфраструктуры России и Украины на месяц. Помимо этого, Вашингтон поможет России в плане доступа к мировым рынкам сельхозпродукции.

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Макрон высказался о снятии санкций с России
Макрон: участники саммита по Украине выступили против снятия санкций с РФ
27 марта 2025, 18:54

Фото: iStock/Leestat

Участники саммита по поддержке Украины, прошедшего в Париже, выступили против снятия санкций с Москвы. Об этом журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
«Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира», — заявил Макрон.

По его словам, Германия и Британия также не поддержали снятие санкций с России, пока не установится окончательный мир на Украине.

При этом Владимир Зеленский после саммита в Париже заявил, что снятие антироссийских ограничений станет катастрофой для дипломатии. Он пояснил, что именно санкции являются реальным инструментом для склонения России к серьезным переговорам.

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#мир
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Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания»
27 марта 2025, 18:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с европейскими лидерами.
«Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений», — заявил Макрон.

При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия, и на каких основаниях она войдёт на Украину.

Президент Франции также добавил, что в течение трех ближайших недель европейские страны подготовят свое предложение о соблюдении прекращения огня на Украине.

Кроме того, Макрон отметил, что Британия и Франция намерены отправить на территорию Украины делегацию военных для реформирования ВСУ.

Некоторые СМИ считают, что подобные заявления направлены на срыв возможных договоренностей об окончании конфликта, к которым сейчас активно призывает Киев и Москву президент США Дональд Трамп.

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