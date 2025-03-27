Зеленский выступил с наглым заявлением о «миротворцах»

Владимир Зеленский
Военные, которых европейские государства планируют отправить на Украину в качестве «миротворческого контингента», должны быть готовы воевать. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.
По словам предводителя киевского режима, Украине не нужны силы поддержания мира.
Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.
Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — добавил Зеленский.
Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.
Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова