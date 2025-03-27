Еще 25 жителей Курской области, вывезенные боевиками ВСУ на Украину, вернутся на родину

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
В пятницу, 28 марта, в Россию вернутся 25 жителей Курской области, которых боевики ВСУ вывезли на территорию на Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».
«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», — заявила Москалькова.
По ее словам, украинская сторона не отдает сразу всех россиян, ссылаясь на отсутствие у них документов для пересечения границы. Москалькова назвала такое объяснение «абсолютно надуманным», так как все необходимые бумаги собраны и направлены представителям Украины.
Омбудсмен выразила надежду, что в пятницу ничего не сорвется и люди смогут вернуться на родину.
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Элина Позднякова