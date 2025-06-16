Боец Гац: боевики ВСУ в Комаре в ДНР уничтожали целые кварталы

16 июня 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские боевики, пытаясь вывести свои подразделения, уничтожали за собой целые кварталы в Комаре, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца ВС РФ, чей позывной Гац.







«Они, не стесняясь, сносили прям кварталами дома, по несколько домов за раз сносили», — прокомментировал собеседник.

«Даже когда противник знал, что в одном из домов, например, могут жить гражданские, они все равно сносили эти дома, лишь бы нам не за что было зацепиться, укрепиться, укрыться, спрятаться», — резюмировал боец группировки российских войск «Восток».

