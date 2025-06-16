Боец Гац: боевики ВСУ в Комаре в ДНР уничтожали целые кварталы
Украинские боевики, пытаясь вывести свои подразделения, уничтожали за собой целые кварталы в Комаре, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца ВС РФ, чей позывной Гац.
«Они, не стесняясь, сносили прям кварталами дома, по несколько домов за раз сносили», — прокомментировал собеседник.Гац добавил, что ВСУ уничтожили порядка тысячи частных домов, включая те, где были гражданские.
«Даже когда противник знал, что в одном из домов, например, могут жить гражданские, они все равно сносили эти дома, лишь бы нам не за что было зацепиться, укрепиться, укрыться, спрятаться», — резюмировал боец группировки российских войск «Восток».Об освобождении населенного пункта Комар в Донбассе стало известно из сводки МО РФ за 13 июня. Кроме того, накануне в воскресенье, 15 июня, российская армия освободила пункт Ульяновка.