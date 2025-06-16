В ГД ответили, к чему приведет упрямство Зеленского
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Владимир Зеленский вскоре не будет рассматриваться как эффективный переговорщик в контексте конфликта на Украине.
В интервью NEWS.ru он отметил, что причиной этому являются многочисленные нарушения договоренностей со стороны Украины.
Чепа подчеркнул, что последние соглашения, достигнутые в Стамбуле, игнорируются и не выполняются украинской стороной. По его словам, многие заявления и обещания Зеленского остаются без продолжения, что подрывает его легитимность как переговорщика.
Кроме того, Чепа упомянул о недовольстве президента США Дональда Трампа ходом переговоров, связывая это с действиями Зеленского. В отличие от этого, обсуждения между Трампом и президентом России Владимиром Путиным носят конструктивный характер и касаются тем, которые имеют реальное воплощение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: