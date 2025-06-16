В ГД ответили, к чему приведет упрямство Зеленского

16 июня 2025, 11:02

Чепа: Зеленский утрачивает статус переговорщика из-за нарушений договоренностей

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Владимир Зеленский вскоре не будет рассматриваться как эффективный переговорщик в контексте конфликта на Украине.