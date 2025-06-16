Пленный Шаповал рассказал о нехватке личного состава в украинской армии
В недавнем видеоролике, опубликованном Минобороны России, пленный военнослужащий украинских вооруженных сил Иван Шаповал поделился своим опытом службы и проблемами, с которыми столкнулась украинская армия.
По его словам, нехватка личного состава в бригаде ощущается очень явно, что стало очевидным для него уже после учебного центра.
Шаповал отметил, что новобранцам обещали 1 — 2 месяца учений по боевому слаживанию, однако на практике подготовка в бригаде заняла всего чуть более недели. После этого его отправили в Сумскую область для обороны, но вскоре стало ясно, что их направляют на территорию России.
Военнослужащий рассказал, что во время выполнения задания его группа из шести человек столкнулась с трудностями: половина бойцов дезертировала в первые сутки после прибытия в окоп. Шаповал также выразил сомнение в правильности позиции украинского руководства, заявив, что информация о нежелании России к мирным переговорам была искажена. Он отметил, что по мере нахождения в плену увидел иное отношение российских военнослужащих к пленным и к происходящему.
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