Пленный Шаповал рассказал о нехватке личного состава в украинской армии

16 июня 2025, 10:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В недавнем видеоролике, опубликованном Минобороны России, пленный военнослужащий украинских вооруженных сил Иван Шаповал поделился своим опытом службы и проблемами, с которыми столкнулась украинская армия.